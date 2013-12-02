丰田汽车11月在华销量同比增40.7%

路透北京12月2日 -日本丰田汽车(7203.T)周一表示，该公司及两家中国合资企业11月在中国售出约89,800辆汽车，较上年同期增加40.7%。

10月时在华汽车销量同比大增80.6%，9月时则增长63.5%，那部分是因去年基期较低。去年这段期间中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。

今年1-11月，丰田在华售出约809,000辆汽车，较上年同期增加7.9%。

丰田官员曾在8月表示，总公司及其两家中国合资企业今年在华汽车销量有望达到90万辆，较去年增加7.1%。

丰田汽车在中国和第一汽车集团(000800.SZ)及广州汽车集团(601238.SS)分别都组建有合资企业。(完)

(编译 张若琪 审校 王洋)

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