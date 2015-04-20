丰田今年将在中国推出混动版雷凌和卡罗拉

日本丰田汽车计划今年在中国推出两款混合动力车型。丰田周日称，今年下半年将在中国推出混合动力版雷凌（Levin Hev）和卡罗拉（Corolla）。混合动力版雷凌将由丰田与广汽的合资企业生产，混合动力版卡罗拉则由丰田与一汽的合资企业生产。路透