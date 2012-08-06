丰田在华召回逾16万辆RAV4

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月6日电---丰田汽车(7203.T)在中国召回160,784辆RAV4，以修复後悬臂故障。
中国国家质检总局网站称，此次召回车辆包括2005年7月21日至2008年11月28日生产的13,474辆进口RAV4，以及147,310辆2009年2月6日至2010年10月31日生产的国产RAV4。
本月稍早，丰田在美国因同样原因召回了76万辆RAV4。丰田表示，若後悬臂螺母未按照正确操作程序旋紧，则後悬臂的螺纹线可能磨损，从而造成後悬臂松脱。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。