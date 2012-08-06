丰田在华召回逾16万辆RAV4

路透北京8月6日电---丰田汽车(7203.T)在中国召回160,784辆RAV4，以修复後悬臂故障。

中国国家质检总局网站称，此次召回车辆包括2005年7月21日至2008年11月28日生产的13,474辆进口RAV4，以及147,310辆2009年2月6日至2010年10月31日生产的国产RAV4。

本月稍早，丰田在美国因同样原因召回了76万辆RAV4。丰田表示，若後悬臂螺母未按照正确操作程序旋紧，则後悬臂的螺纹线可能磨损，从而造成後悬臂松脱。（完）