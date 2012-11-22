丰田明年将推仅面向中国市场的汽车品牌--高管

东芝寻求出售芯片业务多数股权 筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透北京11月22日电---丰田汽车(7203.T)高管大西弘致（Hiroji Onishi）周四称，该公司从明年开始将通过两家在华合资企业推出两个仅面向中国市场的品牌。
丰田在中国的合作夥伴分别是一汽集团和广汽集团(601238.SS)。
大西弘致没有透露哪家合资企业将率先推出上述品牌。
丰田的竞争对手日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)均有仅面向中国市场的汽车品牌。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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