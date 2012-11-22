丰田明年将推仅面向中国市场的汽车品牌--高管

路透北京11月22日电---丰田汽车(7203.T)高管大西弘致（Hiroji Onishi）周四称，该公司从明年开始将通过两家在华合资企业推出两个仅面向中国市场的品牌。

丰田在中国的合作夥伴分别是一汽集团和广汽集团(601238.SS)。

大西弘致没有透露哪家合资企业将率先推出上述品牌。

丰田的竞争对手日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)均有仅面向中国市场的汽车品牌。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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