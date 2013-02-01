日本个股: 丰田汽车1月在中国的销量同比增长23.5%

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
在中日两国发生领土争端,并在去年9月爆发反日示威活动后,日本汽车厂商在中国的销量急剧下滑.
但自10月以来,包括日产汽车 和本田汽车 在内的日本汽车厂商,其在中国的销售情况已逐渐好转.
产业观察人士表示,尽管日系品牌汽车的销售一直在回升,但只要外交争端仍未解决,其将很难重回市场老大.
丰田汽车计划今年在中国销售90万辆汽车,较去年成长7.1%.(完) (编译 戴素萍; 审校 田建华)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。