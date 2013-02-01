日本个股: 丰田汽车1月在中国的销量同比增长23.5%

在中日两国发生领土争端,并在去年9月爆发反日示威活动后,日本汽车厂商在中国的销量急剧下滑.

但自10月以来,包括日产汽车 和本田汽车 在内的日本汽车厂商,其在中国的销售情况已逐渐好转.

产业观察人士表示,尽管日系品牌汽车的销售一直在回升,但只要外交争端仍未解决,其将很难重回市场老大.