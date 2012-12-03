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中国财经 | 2012年 12月 3日 星期一 16:46 BJT

丰田11月在华销量下降22.1%

路透北京12月3日电---日本丰田汽车(7203.T)11月在中国的汽车销量同比下降22.1%,突显中日两国领土争端的影响挥之不去.受此争端影响,日系车销量大幅下滑.

丰田汽车周一表示,11月公司以及中国合作夥伴在华汽车销量约达63,800辆,上年同期为81,800辆.

丰田汽车还称,今年前11个月在华汽车销量约为749,600辆,较上年同期下降3.3%.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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