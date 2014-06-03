丰田汽车5月在华销量增速放缓至3%左右--消息

路透北京6月3日 - 根据三位消息人士，日本丰田汽车(7203.T)及两家在华合资企业5月在中国市场初步估计共售出81,136辆汽车，较上年同期增长3%左右。

2013年5月的销量为79,000辆。今年4月和3月，丰田汽车在华销量分别增长12.4%和19%。

消息人士说，今年1-5月丰田在中国汽车销量总计达394,902辆，同比成长16%。

丰田将在周二稍晚正式公布其5月在中国的整体销量。

丰田驻在中国的一位发言人拒绝置评。

消息人士说，丰田5月成长大幅放缓主要是因卡罗拉(Corolla)销量大减。丰田即将在今年夏季推出改款卡罗拉，但消息人士并未解释销量放缓的确切原因。卡罗拉是丰田与中国第一汽车集团合资企业的主要车款。

不过整体而言他们说丰田今年全年在中国销量有望超过该公司年初时所设定的110万辆目标。

去年丰田在中国售出917,500辆车。(完)