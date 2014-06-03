丰田汽车5月在华销量增速放缓至3%左右--消息

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京6月3日 - 根据三位消息人士，日本丰田汽车(7203.T)及两家在华合资企业5月在中国市场初步估计共售出81,136辆汽车，较上年同期增长3%左右。
2013年5月的销量为79,000辆。今年4月和3月，丰田汽车在华销量分别增长12.4%和19%。
消息人士说，今年1-5月丰田在中国汽车销量总计达394,902辆，同比成长16%。
丰田将在周二稍晚正式公布其5月在中国的整体销量。
丰田驻在中国的一位发言人拒绝置评。
消息人士说，丰田5月成长大幅放缓主要是因卡罗拉(Corolla)销量大减。丰田即将在今年夏季推出改款卡罗拉，但消息人士并未解释销量放缓的确切原因。卡罗拉是丰田与中国第一汽车集团合资企业的主要车款。
不过整体而言他们说丰田今年全年在中国销量有望超过该公司年初时所设定的110万辆目标。
去年丰田在中国售出917,500辆车。(完)
(编译 王兴亚/李婷仪 审校 高琦/王洋)
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。