丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车(7203.T)将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
丰田中国业务主管Hiroji Onishi称，该公司还计划在测试开始时在江苏省常熟市建氢燃料站。
Mirai在日语中的意思为“未来”，是一款四座轿车，2014年首次亮相，续航哩程300英哩，是丰田首款面向大众市场的燃料电池车。
Onishi称，丰田希望在中国测试这款车的性能以及本地可用氢的质量。
他是在上海车展前的一个媒体活动上发表此番言论的。上海车展将于本周晚些时候开始。
Onishi重申，丰田将从明年开始在中国销售插电式混合动力车，目标是在中国市场销售全电动车，但没有透露该计划的时间框架。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。