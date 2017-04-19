丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车

路透上海4月18日 - 日本丰田汽车(7203.T)将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。

丰田中国业务主管Hiroji Onishi称，该公司还计划在测试开始时在江苏省常熟市建氢燃料站。

Mirai在日语中的意思为“未来”，是一款四座轿车，2014年首次亮相，续航哩程300英哩，是丰田首款面向大众市场的燃料电池车。

Onishi称，丰田希望在中国测试这款车的性能以及本地可用氢的质量。

他是在上海车展前的一个媒体活动上发表此番言论的。上海车展将于本周晚些时候开始。

Onishi重申，丰田将从明年开始在中国销售插电式混合动力车，目标是在中国市场销售全电动车，但没有透露该计划的时间框架。(完)