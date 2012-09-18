丰田暂停部分在华业务 以确保员工人身安全

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月18日电---日本丰田汽车(7203.T)周二暂停在中国的部分汽车生产业务.中日钓鱼岛主权争端已在中国引爆反日示威浪潮.
丰田汽车驻北京发言人Hitoshi Yokoyama透过手机简讯对路透表示,公司决定暂停与两个中资夥伴合资进行的汽车制造业务和其它业务,以"确保员工安全".
他不愿透露具体是哪家工厂受到周二停业决定的影响,也没说明将停业多久.
丰田在广州、天津、长春均设有合资汽车工厂.今年丰田在中国的销量目标为100万辆,去年实际销量将近90万辆.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。