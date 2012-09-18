丰田暂停部分在华业务 以确保员工人身安全

路透北京9月18日电---日本丰田汽车(7203.T)周二暂停在中国的部分汽车生产业务.中日钓鱼岛主权争端已在中国引爆反日示威浪潮.

丰田汽车驻北京发言人Hitoshi Yokoyama透过手机简讯对路透表示,公司决定暂停与两个中资夥伴合资进行的汽车制造业务和其它业务,以"确保员工安全".

他不愿透露具体是哪家工厂受到周二停业决定的影响,也没说明将停业多久.

丰田在广州、天津、长春均设有合资汽车工厂.今年丰田在中国的销量目标为100万辆,去年实际销量将近90万辆.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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