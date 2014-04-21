丰田考虑扩大在华产能 力图重夺市场份额

路透北京4月21日 -丰田汽车(7203.T)一位高管周一称，为了在中国这个全球最大的汽车市场追赶全球竞争对手，该公司正考虑大幅扩大在中国的产能。

作为全球最大汽车制造商，丰田计划将在华汽车销量增加一倍至200万辆，丰田中国总经理大西弘致表示，要赶上市场领导者福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)和通用汽车(General Motors)(GM.N)，这是需要达到的“最低水平”。他并未设定增长时间表。

“由于美欧汽车的强劲势头，虽然我们的销量持续增长，但市场份额已经降到以前水平的一半左右，”大西弘致在北京车展上向记者表示。

“我们的真实感受就是，必须对市场份额下降有所作为，”他补充道，但没有透露产能增长的数字。

丰田目前在华年产能约为100万辆汽车。该公司与中国第一汽车集团公司和广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)建立了合资企业。

大西弘致表示，丰田可能通过长春、成都等中国内地的现有设施扩大产能。他没有提到估计成本。

丰田曾表示，计划今年在华销售同比增长20%到至少110万辆汽车。(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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