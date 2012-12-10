丰田将推迟在华生产线投产--报导

路透东京12月9日电---日本朝日新闻周日报导称,丰田汽车(7203.T)将推迟其天津工厂一条新生产线的投产,因该公司近期内在华销售可能继续下滑.

丰田本来希望在2014年12月前後建成该厂的第四条生产线,该生产线的年产能力为20万辆.朝日新闻没有透露消息来源,只是表示生产线何时投产将取决於丰田在中国的销售能否回升.

报导称,该公司还考虑同样推迟广州工厂第三条生产线的投产日期.该生产线的生产能力约为20万辆,目前确定的的投产日期为2015年.

未能立即获得丰田汽车对此事的评论.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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