丰田将推迟在华生产线投产--报导

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透东京12月9日电---日本朝日新闻周日报导称,丰田汽车(7203.T)将推迟其天津工厂一条新生产线的投产,因该公司近期内在华销售可能继续下滑.
丰田本来希望在2014年12月前後建成该厂的第四条生产线,该生产线的年产能力为20万辆.朝日新闻没有透露消息来源,只是表示生产线何时投产将取决於丰田在中国的销售能否回升.
报导称,该公司还考虑同样推迟广州工厂第三条生产线的投产日期.该生产线的生产能力约为20万辆,目前确定的的投产日期为2015年.
未能立即获得丰田汽车对此事的评论.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。