丰田计划未来在华销量增长一倍至每年200万辆--高管

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京4月20日 -日本丰田汽车(7203.T)一位高管周日表示，公司计划未来在中国的汽车销量增长一倍，达到每年200万辆左右。
丰田执行副总裁Yasumori Ihara在北京车展新闻发布会上做出上述表示，但并未给出实现该目标的具体时间框架。
该公司2013年在华汽车销量为91.7万辆，较上年增长9%。在中国市场所占份额约为5%。
若丰田今年能够达到或超过110万辆的销售目标，将比最初计划晚四年才实现每年在华销售100万辆的目标。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
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