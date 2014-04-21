丰田计划未来在华销量增长一倍至每年200万辆--高管

路透北京4月20日 -日本丰田汽车(7203.T)一位高管周日表示，公司计划未来在中国的汽车销量增长一倍，达到每年200万辆左右。

丰田执行副总裁Yasumori Ihara在北京车展新闻发布会上做出上述表示，但并未给出实现该目标的具体时间框架。

该公司2013年在华汽车销量为91.7万辆，较上年增长9%。在中国市场所占份额约为5%。

若丰田今年能够达到或超过110万辆的销售目标，将比最初计划晚四年才实现每年在华销售100万辆的目标。(完)

(编译 王兴亚；审校 李春喜)

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