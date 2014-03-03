丰田2月在华销量同比增长43.1%

路透上海3月3日 -日本丰田汽车(7203.T)周一表示，该公司及其中国合资企业2月在华售出约51,900辆汽车，较上年同期增加43.1%。

丰田1月时在华汽车销量同比增长18.1%，去年12月时则成长19.4%，反映在华销售已自此前的重击中逐渐复苏。2012年底中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，其后致使日本品牌汽车销量受到冲击。

丰田汽车1-2月在华销量约为137,500辆，较上年同期增长26.4%。

丰田今年在华销售目标为110万辆，较上年增19.9%。丰田汽车在中国和第一汽车集团及广州汽车集团(2238.HK)(601238.SS)分别都组建有合资企业。(完)

(编译 张若琪 审校 石冠兰)

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