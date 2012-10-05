丰田9月在华销量同比降40%--消息

路透北京10月5日电---消息人士周五表示,日本丰田汽车(7203.T)9月在中国的汽车销量较上年同期下降约40%,至约5万辆,销量下滑可能将使得公司无法完成今年在华销售100万辆汽车的目标.

虽然与2011年9月约8.6万辆汽车的销量相比,今年9月销量有所下滑,但仍好於稍早日本读卖新闻报导的数据.该报报导称,9月丰田汽车在华销量较8月的7.5万辆减半.(完)