版本:
中国
中国财经 | 2012年 11月 1日 星期四 16:05 BJT

丰田汽车10月在华销量同比下降44%

路透北京11月1日电---日本丰田汽车(7203.T)10月在中国汽车销量较上年同期下降44%,因中日领土争端造成的影响仍令其承压.

丰田汽车周四表示,该公司及其两家在华合资企业10月共售出约45,600辆汽车.9月销量同比下滑近50%.

根据公司数据,2012年1-10月丰田在中国的汽车销量总计约685,900辆,较上年同期下滑1%.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐