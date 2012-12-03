丰田11月在华销量继续下滑--高管

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月2日电---日本丰田汽车(7203.T)仍在苦於重振中国市场销量;中日两国领土争端导致日系车在华销售普遍受挫.
丰田汽车一位高管表示,11月在华销量约为6万辆,远低於该公司及中国合作夥伴上年同期售出的8.18万辆.
该高管称,上月大约25%的同比跌幅较前两个月有所放缓,但仍"远远低於我们更为正常的销售目标."这位高管拒绝置名,因为上述信息尚未对外公布.
丰田的销售数据暗示,其他日本车商在华销售亦可能下降.就多数日本车商而言,在华销售较2011年水准仍在以两位数的速度下滑,不过近期降速已经减缓.
据丰田汽车在北京的一位发言人称,公司料在周一公布11月在华销售数据.他并未回覆寻求对11月销量置评的电话.
"可能要等到3月或4月,销量才能恢复至9月前的水平,"前述公司高管称.
丰田汽车10月在华销量大降44%,9月销量更是骤减近50%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
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