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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 14:31 BJT

日本个股: 丰田12月在华销量同比减少15.9%,全年销量减少近5%

该公司去年伊始时曾称,2012年在华销售目标为一百万辆,但是未能达成该目标.该公司也为2010年设定过该目标.

丰田汽车一高层周日对路透称,上个月销量下滑放缓程度大于此前预期,指出销量"表现出意外韧性."

丰田汽车11月、10月和9月在华销量分别为减少22%、44%和近50%.

上述高管将销量下滑幅度缩窄归因于折扣以及12月提供的其他促销手段,同时他还提及中国消费者对拥有日本车的担忧减少.

这位高管因未被授权接受采访而要求匿名.(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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