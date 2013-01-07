日本个股: 丰田12月在华销量同比减少15.9%,全年销量减少近5%

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
该公司去年伊始时曾称,2012年在华销售目标为一百万辆,但是未能达成该目标.该公司也为2010年设定过该目标.
丰田汽车一高层周日对路透称,上个月销量下滑放缓程度大于此前预期,指出销量"表现出意外韧性."
丰田汽车11月、10月和9月在华销量分别为减少22%、44%和近50%.
上述高管将销量下滑幅度缩窄归因于折扣以及12月提供的其他促销手段,同时他还提及中国消费者对拥有日本车的担忧减少.
这位高管因未被授权接受采访而要求匿名.(完)
(编译 田建华; 审校 张若琪)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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