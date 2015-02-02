日本个股：丰田汽车1月在华销量同比增长10.6%

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月2日 - 日本丰田汽车 周一公布，该公司与两家中国合资公司1月在华共计卖出大约94,700辆汽车，较上年同期增长10.6%。
12月丰田汽车在华销量增长15.3%。
丰田汽车2015年在华销售目标是110万辆汽车，去年销量未及该数字，销售目标没有实现。这意味着该公司今年在中国的预计增速可能减半至6.8%。
丰田汽车2014年在中国售出大约103万辆汽车，较2013年增长12.5%。
丰田分别与中国一汽集团和广州汽车集团 建有合资公司。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌