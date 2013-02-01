丰田汽车1月在华销量同比增23.5%

路透上海2月1日 - 丰田汽车(7203.T)周五表示,丰田及其中国合资公司1月在中国售出7.25万辆汽车,较上年同期成长23.5%.

这比起12月销量减少15.9%已有所改善,且是去年6月以来首次出现同比增长.

在中日两国发生领土争端,并在去年9月爆发反日示威活动后,日本汽车厂商在中国的销量急剧下滑.

但自10月以来,包括日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)在内的日本汽车厂商,其在中国的销售情况已逐渐好转.

产业观察人士表示,尽管日系品牌汽车的销售一直在回升,但只要外交争端仍未解决,其将很难重回市场老大.

丰田汽车计划今年在中国销售90万辆汽车,较去年成长7.1%.(完)

(编译 戴素萍; 审校 田建华)

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