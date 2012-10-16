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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:23 BJT

丰田汽车下周将削减天津工厂产量--日经

日本经济新闻周二报道称，日本丰田汽车下周将关闭天津工厂的部分生产线，因中日领土争端导致中国市场对其汽车的需求下降。报道称，丰田计划把其中国10月总产量削减至上年同期的一半，而且未来几个月可能进一步减产。路透

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