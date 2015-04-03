丰田将在墨西哥和中国建两座新厂 结束扩张冻结期--消息

路透东京4月3日 - 据两位知情人士透露，全球最大汽车制造商--日本丰田汽车(7203.T)将斥资约1,500亿日圆(13亿美元)在墨西哥和中国新建两座工厂，丰田为期三年的扩张冻结期随之结束。此前盲目扩张计划让该公司有太多生产线处于闲置状态。

路透曾在1月报导称，丰田打算在墨西哥和中国建两座新厂，只需等候高层批准。全球金融危机后，丰田遭遇产能过剩，社长丰田章男因此谨慎对待扩张。

这两位消息人士称，这两座新厂将使丰田的年产能提高近30万辆--其中20万辆来自墨西哥，另外10万辆来自中国。由于未获授权对媒体讲话，他们拒绝具名，并表示扩张计划可能最早在本月正式宣布。

在全球汽车产业已然产能高于销量之际，丰田重启扩张计划，则将给通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)等竞争对手带来更大压力。2014年全球产能增幅高达30万辆，而销量仅略高于1,000万辆。

金融危机刚刚结束时，大型汽车制造商对增加产能持谨慎态度。而现在美国需求已经回升至危机前的水平，中国汽车市场虽然增速放缓但仍在增长，提高产能再次被摆上日程。

一位丰田发言人称，目前还没有做出任何决定。

上述两位知情人士表示，墨西哥工厂将可能位于中部的Guanajuato州。该工厂将在2019年开始生产投放北美市场的下一代Corolla轿车，证实了路透上月的一个报导。这将是丰田在墨西哥的首个轿车工厂。目前丰田在墨西哥只有一个小型工厂，每年生产不到10万辆Tacoma皮卡。

在中国这个全球最大的汽车市场，丰田的新工厂将设在广州，自2018年开始将每年生产最多10万辆雅力士(Yaris)微型轿车。(完)

(编译 许娜/秦德兴; 审校 李爽/杜明霞)

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