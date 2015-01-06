丰田汽车2015年在华销售目标为110万辆 去年未完成目标

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京/上海1月6日 - 丰田汽车(7203.T)和两家中国合资公司2015年的目标是在华售出110万辆汽车，去年丰田和合资公司未能完成销量目标。
2014年丰田在华售出约103万辆汽车，较2013年增长12.5%，但是未达目标的逾110万辆。
丰田汽车表示，2014年12月丰田售出12.5万辆汽车，较上年同期增长15.3%。
此前丰田11月销量同比增长2.9%，10月则大增27.1%。
丰田高管上个月底对路透称，该公司可能无法达成2014年在中国销售超过110万辆的目标，2015年的销售量将略高于100万辆。[nL3S0UE1OF]
不过，2014年仍是丰田首次在华年销量突破100万辆大关，这个目标最初是为2010年设定。
丰田汽车在中国与一汽集团和广汽集团(601238.SS)(2238.HK)分别组建有合资企业。(完)
(编译 田建华/朱晓军；审校 戴素萍/张若琪)
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