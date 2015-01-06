丰田汽车2015年在华销售目标为110万辆 去年未完成目标

路透北京/上海1月6日 - 丰田汽车(7203.T)和两家中国合资公司2015年的目标是在华售出110万辆汽车，去年丰田和合资公司未能完成销量目标。

2014年丰田在华售出约103万辆汽车，较2013年增长12.5%，但是未达目标的逾110万辆。

丰田汽车表示，2014年12月丰田售出12.5万辆汽车，较上年同期增长15.3%。

此前丰田11月销量同比增长2.9%，10月则大增27.1%。

丰田高管上个月底对路透称，该公司可能无法达成2014年在中国销售超过110万辆的目标，2015年的销售量将略高于100万辆。[nL3S0UE1OF]

不过，2014年仍是丰田首次在华年销量突破100万辆大关，这个目标最初是为2010年设定。

丰田汽车在中国与一汽集团和广汽集团(601238.SS)(2238.HK)分别组建有合资企业。(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 戴素萍/张若琪)

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