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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 09:59 BJT

丰田汽车10月在华销量同比下降44%

日本丰田汽车10月在中国汽车销量较上年同期下降44%,因中日领土争端造成的影响仍令其承压。丰田汽车周四表示，该公司及其两家在华合资企业10月共售出约45,600辆汽车。9月销量同比下滑近50%。路透

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