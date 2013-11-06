更新版-日股业绩：丰田汽车上调财测，得益于日圆走软及美国销售强劲

丰田是日本三大汽车商中最依赖出口的一家，日圆走软也使其受益最大，因为日圆汇价降低提升了出口利润以及外币兑换成日圆的利润。

丰田汽车7-9月在美国市场的销售同比增长12.2%，至589,390量，因重新设计的花冠(Corolla)紧凑型车和雷克萨斯(Lexus)IS销售强劲。而同期美国汽车行业的销售增长了8.9%。

1-9月丰田汽车全球销量位居第一，超过美国通用汽车 和德国大众汽车 。(完)