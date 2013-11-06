更新版-日股业绩：丰田汽车上调财测，得益于日圆走软及美国销售强劲

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
丰田是日本三大汽车商中最依赖出口的一家，日圆走软也使其受益最大，因为日圆汇价降低提升了出口利润以及外币兑换成日圆的利润。
丰田汽车7-9月在美国市场的销售同比增长12.2%，至589,390量，因重新设计的花冠(Corolla)紧凑型车和雷克萨斯(Lexus)IS销售强劲。而同期美国汽车行业的销售增长了8.9%。
1-9月丰田汽车全球销量位居第一，超过美国通用汽车 和德国大众汽车 。(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华/杜明霞)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。