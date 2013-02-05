更新版-日股业绩: 丰田汽车第三季获利增长,并上修年度获利预估

(新增细节)

路透东京2月5日 - 日本丰田汽车 将全年度净利预估上修逾10%至8,600亿日圆(93亿美元),因佳美(Camry)轿车和其他车款在美国销售强劲,且日圆汇率走贬.美国是丰田汽车最大的市场.

丰田是全球销售量最高的汽车制造商.该公司公布10-12月净利为999亿日圆,较上年同期增加23.5%,当时丰田正受天灾干扰供应链所累.

丰田第三季获利数据低于汤森路透I/B/E/S调查七位分析师平均预估的1,437亿日圆.

在日本丰田汽车、日产汽车 和本田汽车 这三大车厂中,分析师认为丰田汽车最可能因日圆贬值而受惠,因为该公司在日本生产的比例最高,有超过半数出口外销.

日圆兑美元报约92日圆,低于10月初的78日圆.日圆越疲弱,出口商将海外获利汇回日圆的金额越高.

丰田汽车预期2013年将在全球销售890万辆车.包含大发汽车 和日野汽车 在内的集团销售料为991万辆.

丰田汽车去年全球销售量创纪录高位,达872万辆.集团销售亦创975万辆的纪录高位,超越通用汽车,并重新坐上车企龙头的宝座.

自11月中以来,丰田汽车股价已上涨近50%,因预期日圆贬值将提振该公司获利.