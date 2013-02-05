更新版-日股业绩: 丰田汽车第三季获利增长,并上修年度获利预估

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
(新增细节)
路透东京2月5日 - 日本丰田汽车 将全年度净利预估上修逾10%至8,600亿日圆(93亿美元),因佳美(Camry)轿车和其他车款在美国销售强劲,且日圆汇率走贬.美国是丰田汽车最大的市场.
丰田是全球销售量最高的汽车制造商.该公司公布10-12月净利为999亿日圆,较上年同期增加23.5%,当时丰田正受天灾干扰供应链所累.
丰田第三季获利数据低于汤森路透I/B/E/S调查七位分析师平均预估的1,437亿日圆.
在日本丰田汽车、日产汽车 和本田汽车 这三大车厂中,分析师认为丰田汽车最可能因日圆贬值而受惠,因为该公司在日本生产的比例最高,有超过半数出口外销.
日圆兑美元报约92日圆,低于10月初的78日圆.日圆越疲弱,出口商将海外获利汇回日圆的金额越高.
丰田汽车预期2013年将在全球销售890万辆车.包含大发汽车 和日野汽车 在内的集团销售料为991万辆.
丰田汽车去年全球销售量创纪录高位,达872万辆.集团销售亦创975万辆的纪录高位,超越通用汽车,并重新坐上车企龙头的宝座.
自11月中以来,丰田汽车股价已上涨近50%,因预期日圆贬值将提振该公司获利.
丰田汽车股价周二收报4,540日圆,下跌1.2%.其财报在盘后公布.(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。