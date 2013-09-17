丰田汽车前社长丰田英二去世 享年100岁

路透东京9月17日（记者 Yoko Kubota） - 日本丰田汽车表示，该公司前社长丰田英二周二去世，享年100岁。他曾领导丰田汽车成长为全球知名企业，并首创了丰田生产方式。

丰田汽车在声明中称，丰田英二在东京都因心脏功能衰竭辞世。

丰田英二曾在1967-1982年担任丰田汽车社长，随后任董事长至1994年，随后担任名誉顾问直至去世。

在他的领导下，丰田汽车于1960年代后期发布了花冠（科罗拉,kCorolla）车型，并成功打入美国市场，在1980年代末又作出在美国本土生产的决定。

丰田英二在创立丰田生产方式（TPS）上也发挥了重要作用。TPS专注于尽可能地减少浪费和持续质量改进。

丰田英二去世前接受治疗的医院的前身是丰田汽车1938年创立的内部职工诊所。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。