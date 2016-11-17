丰田汽车将组建新的四人团队开发电动汽车

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月17日 - 丰田汽车(7203.T) 周四称或将组建一支新的内部团队来开发电动汽车；丰田汽车在加大努力开发更多低排放汽车。
该公司称，新团队将由四人组成，分别来自丰田汽车、丰田工业(6201.T)、零部件供应商爱信精机 (7259.T)和电装(6902.T)。
丰田汽车已在氢燃料电动车上大量投资，该公司本月称希望能选择研发全尺寸电动汽车。丰田汽车将氢燃料电动车视为可替代传统汽车的、最有前途的“绿色”汽车。(完)
(编译 王琛；审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。