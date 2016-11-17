丰田汽车将组建新的四人团队开发电动汽车

路透东京11月17日 - 丰田汽车(7203.T) 周四称或将组建一支新的内部团队来开发电动汽车；丰田汽车在加大努力开发更多低排放汽车。

该公司称，新团队将由四人组成，分别来自丰田汽车、丰田工业(6201.T)、零部件供应商爱信精机 (7259.T)和电装(6902.T)。

丰田汽车已在氢燃料电动车上大量投资，该公司本月称希望能选择研发全尺寸电动汽车。丰田汽车将氢燃料电动车视为可替代传统汽车的、最有前途的“绿色”汽车。(完)