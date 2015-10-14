丰田拟在2020年左右完成燃料电池汽车年销3万辆

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京10月14日 - 丰田汽车(7203.T)周三称，公司的目标是在2020年前后完成燃料电池汽车年销超过3万辆，同时在2050年前在旗下工厂使用可再生能源和基于氢的生产方法，以完全消除二氧化碳排放。
该公司发布了新的环保目标，称计划在2020年前完成混合动力车年销150万辆。丰田的普锐斯是全球最畅销的混合动力车，该公司正在努力进一步推广其节能车产品。
丰田周二证实，新款普锐斯将比老款省油20%。在全球油价下跌之际，该公司希望提高环保车型的销量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。