丰田拟在2020年左右完成燃料电池汽车年销3万辆

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月14日 - 丰田汽车 周三称，公司的目标是在2020年前后完成燃料电池汽车年销超过3万辆，同时在2050年前在旗下工厂使用可再生能源和基于氢的生产方法，以完全消除二氧化碳排放。

该公司发布了新的环保目标，称计划在2020年前完成混合动力车年销150万辆。丰田的普锐斯是全球最畅销的混合动力车，该公司正在努力进一步推广其节能车产品。

丰田周二证实，新款普锐斯将比老款省油20%。在全球油价下跌之际，该公司希望提高环保车型的销量。(完)