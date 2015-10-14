丰田拟在2020年左右完成燃料电池汽车年销3万辆

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月14日 - 丰田汽车 周三称，公司的目标是在2020年前后完成燃料电池汽车年销超过3万辆，同时在2050年前在旗下工厂使用可再生能源和基于氢的生产方法，以完全消除二氧化碳排放。
该公司发布了新的环保目标，称计划在2020年前完成混合动力车年销150万辆。丰田的普锐斯是全球最畅销的混合动力车，该公司正在努力进一步推广其节能车产品。
丰田周二证实，新款普锐斯将比老款省油20%。在全球油价下跌之际，该公司希望提高环保车型的销量。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选