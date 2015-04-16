丰田结束扩张冻结期 将在墨西哥和中国建新厂

路透东京4月15日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，将在墨西哥兴建新厂，并在中国广州合资工厂增添新设备和第三条生产线，结束之前采取的扩张冻结举措，并对全球对手施加更大压力。

丰田是全球以销量计最大的汽车生产商，该公司表示，将投资10亿美元在墨西哥中部Guanajuato州兴建年产能为20万辆汽车的新工厂，将北美地区总产能也提高大约20万辆。

这是丰田在墨西哥的第一家工厂，将创造约2,000个就业岗位。

丰田北美业务主管Jim Lentz周三接受采访时说，这也是丰田新全球架构(Toyota New Global Architecture)策略下兴建的第一家工厂。

丰田称，对墨西哥Guanajuato工厂的投资可能较2008年的可比投资少约40%。Lentz表示，这家工厂将作为全球其他工厂的标杆。

丰田计划，计划在2019年将卡罗拉(Corolla)紧凑型轿车生产线从加拿大安大略Cambridge迁移至该墨西哥新厂。

Lentz称，该加拿大工厂将引入一款新产品，这是丰田北美生产调整措施的一部分，墨西哥将主要生产利润率较低的小型车，密西西比一工厂目前在生产卡罗拉(Corolla)。

丰田在加拿大和美国中部的工厂将主要生产价格较高的大型车和运动型车(运动休旅车，SUV)。Lentz称，皮卡生产将保留在德克萨斯州和墨西哥。

丰田表示，将向中国投资约525亿日圆(合4.40亿美元)，在广州车厂增加新设备和第三条生产线。该厂是丰田与广汽集团(601238.SS)的合资企业。该生产线可能将于2017年投产，年产能约为10万辆。

周三的行动正式结束了丰田汽车社长丰田章男为期三年的扩张冻结期，并令包括大众汽车(VOWG_p.DE)、通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)在内的竞争对手压力倍增。

在2007-2009年经济衰退及2010年汽车召回丑闻中，丰田汽车的销售受创。该公司表示，目前整体产能利用率约为90%，2009年时约为70%。

随着在墨西哥兴建新厂，Lentz称，“目前我们的扩张基本上符合需求。”(完)

(编译 杜明霞/于春红; 审校 徐文焰/张涛)

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