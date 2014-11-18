丰田氢燃料电池汽车Mirai明年上市

路透加州11月17日（记者 Nichola Groom） - 丰田汽车(7203.T)周一称，明年将在美国推出首款面向大众市场的燃料电池汽车，希望这款以氢代替汽油的汽车能够再现普锐斯（Prius）混合动力汽车的成功。

这款四人轿车取名Mirai，是日语“未来”之意，明年第四季度将交付美国加州的经销商。丰田高管在加州新港海滩（Newport Beach）召开的记者会上称，明年在美国上市的Mirai将仅有200辆，到2017年将增加到3,000辆。

Mirai的售价为57,500美元，在享受联邦和州两级优惠政策后，价格可能会降至45,000美元。丰田预计多数客户将选择一个为期三年的租赁，其价格为每月499美元。

这种汽车的动力来自氢氧燃料电池，排放物只有水汽。但是，全球氢加气站少之又少，基础设施不足是汽车厂家面临的主要挑战。

丰田汽车正在加州和美国东北部地区投资建设加气站。加州已经承诺在未来十年投入2亿美元建设100座加气站。

政府和消费者出于对油价高涨和气候变暖的忧虑，持续推动汽车厂家开发少用汽油或不用汽油的汽车。丰田的普锐斯混合动力车正是获益于此。

丰田董事长内山田武（Takeshi Uchiyamada）称，明年将在全球市场投放700辆Mirai，到2020年代将增加到“数以万计”。

根据丰田高管的说法，Mirai一次加气后的行驶里程可以达到300英里。

“这项技术将改变我们的世界，”丰田高管Satoshi Ogiso在活动现场说道。

丰田预计Mirai的发展趋势将类似普锐斯。丰田花了10年时间才将普锐斯的销量提高到100万辆。

美国市场现有的燃料电池汽车仅有本田的FCX Clarity、梅赛德斯奔驰的F-Cell和现代的途胜燃料电池车（Tucson Fuel Cell）。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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