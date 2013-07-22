丰田汽车在美集体诉讼案和解方案获最终批准

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透7月19日 - 一名美国法官周五作出最终裁决，批准丰田汽车(7203.T)针对集体诉讼案提出的和解方案。该案原告称汽车设计问题导致该公司部分汽车在无警示的情况下加速。
原告律师表示，美国加利福尼亚州地区法官James Selna在周五的法庭听证会上最终批准了和解方案。该和解方案在去年12月获得初步批准。
根据法庭文件，和解条款包括向客户直接赔偿，以及为约325万辆符合条件的车辆免费安装刹车优先系统(brake-override systems)，并建立一个客户支持计划。
据法庭文件，原告律师估计这宗和解案金额超过16亿美元，表示“即使这不是记录，也是美国汽车缺陷集体诉讼案的一个标志性和解方案。”该诉讼案于2010年发起。
丰田去年12月宣布将提列11亿美元一次性税前费用，用于和解方案的花费。丰田否认有任何不法行为。该公司在美国汽车市场占据第三大的份额。
“这一协议让我们在解决遗留法律问题时，可以为我们的客户提供重要价值，并表明他们可以信赖丰田对其汽车的支持，”丰田发言人Celeste Migliore在周五听证会后的声明中称。
意外加速的问题导致丰田在2009至2011年间召回了超过1,000万辆汽车。原告在诉讼中表示，媒体报导和消费者对所称缺陷的抱怨导致他们汽车的折旧价值大减。
该案的和解涵盖了所称安全缺陷带来的经济损失，但不包括过失致死、人身伤害或者财产损失。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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