丰田国内汽车装配厂2月8-13日将停产 因钢铁短缺

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月1日 - 全球最大的汽车制造商--丰田汽车(7203.T)周一表示，旗下所有国内汽车装配厂将在2月8日至2月13日期间停产，因旗下一家关联公司运营的钢铁厂爆炸导致钢铁短缺。
丰田周六称，爱知制钢株式会社(5482.T)的一座钢厂1月8日发生爆炸，影响了钢铁零件的生产，但并未指明汽车生产将受何种影响。丰田表示，有足够的库存维持工厂运营至2月6日。
丰田周一发表声明称，计划在2月15日恢复生产，并将通过从爱知制钢株式会社的替代线及其它钢厂采购钢铁零件，将生产受到的影响最小化。(完)
(编译 许娜；审校 王颖)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。