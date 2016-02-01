版本:
中国
国际财经 | 2016年 2月 1日 星期一 09:40 BJT

丰田国内汽车装配厂2月8-13日将停产 因钢铁短缺

路透东京2月1日 - 全球最大的汽车制造商--丰田汽车(7203.T)周一表示，旗下所有国内汽车装配厂将在2月8日至2月13日期间停产，因旗下一家关联公司运营的钢铁厂爆炸导致钢铁短缺。

丰田周六称，爱知制钢株式会社(5482.T)的一座钢厂1月8日发生爆炸，影响了钢铁零件的生产，但并未指明汽车生产将受何种影响。丰田表示，有足够的库存维持工厂运营至2月6日。

丰田周一发表声明称，计划在2月15日恢复生产，并将通过从爱知制钢株式会社的替代线及其它钢厂采购钢铁零件，将生产受到的影响最小化。(完)

(编译 许娜；审校 王颖)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐