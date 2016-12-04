（更正）1-11月本田在中国销量超过丰田 但全年业绩仍难分伯仲

（因英文原文有误，倒数第二段应为“截至11月，丰田距离115万辆的销售目标还差约5万辆”，而非“已完成了115万辆汽车的销售目标”）

路透北京12月2日 - 2016年1-11月，本田汽车(7267.T)在中国的销量超过了竞争对手丰田汽车(7203.T)，归功于新车型的吸引力，这两家日本车企在中国市场的较量咬得很紧，全年销售排名尚难定胜负。

根据本田汽车发出的媒体邀请函，为满足日益增长的需求，本田在华中武汉的新工厂计划在12月8日破土动工。本田为日本第三大汽车生产商。

根据两家公司周五公布的销售报告，本田今年1-11月在中国的汽车销量比丰田多出约14,500辆，为首次销量超越丰田。如果这一趋势得以延续，则全年销售量也有望略高于丰田。

本田在中国的汽车销量已连续九个月实现两位数增幅，步步接近118万辆的销售目标。该公司10月份将销售目标上调了约100,000辆。

截至11月，丰田距离其115万辆汽车的销售目标还差大约5万辆。该公司在中国市场销量过去一直领先本田，2014年销量比本田高出24万辆。丰田为日本最大的汽车生产商。

但这些日本车企在中国的销量仍远远落后于市场领头羊通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)，去年通用和大众在中国的汽车销量均在360万辆左右。(完)