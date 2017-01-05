丰田、本田称暂无限制旗下墨西哥工厂生产的计划

路透东京1月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)社长称，他们暂时尚无限制在墨西哥生产的计划，希望等到特朗普本月就职美国总统之后，再行决定是否做出任何变动。

美国汽车厂商在墨西哥设立低成本工厂生产汽车，遭到特朗普指责。特朗普称，这是抢了美国人的饭碗。本周抑制在墨西哥生产汽车的压力加剧，因美国福特汽车(Ford)(F.N)取消了在墨西哥建立新厂的计划，同时在密西根增加700个工作岗位。该公司原先的计划曾遭到美国当选总统特朗普的批评。

周四在东京一次行业会议上，在被问及丰田是否考虑对正在墨西哥建设的生产厂做出任何改变时，丰田汽车社长丰田章男表示“我们将在看到即将上任美国总统采取的政策之后，再考虑我们的方案。”

“我们在墨西哥生产的汽车，供应北美和欧洲市场，眼下没有调整计划。，”本田社长八乡隆弘称。

特朗普曾说过，通用汽车(GM.N)在墨西哥生产的面向美国市场销售的汽车也将被征收关税，并且他计划重新商谈美国与加拿大和墨西哥签署的北美自由贸易协定的条款。

日本三大汽车制造商--丰田、本田和日产汽车(7201.T)在美国和墨西哥都设有工厂，丰田和本田还在加拿大有生产地。很多在墨西哥和加拿大制造的汽车最终都被销往美国，美国是日本汽车商最大的一个市场。

丰田在墨西哥下加州的工厂每年要生产总计约10万辆的皮卡和卡车车箱，并计划到2018年时将产量提高到16万左右。丰田还正在墨西哥瓜纳华托市(Guanajuato)兴建工厂，预计在2019年投产时年产将达到20万辆。

本田在墨西哥也拥有两家工厂，一家在塞拉亚市(Celaya)，一家在瓜达拉哈拉市(Guadalajara)，两家工厂每年总计生产26万辆轿车和10万辆摩托车。

在截至3月末的财年里，日产在墨西哥的三家工厂总计生产约80万辆汽车，其中近一半在美国销售。（完）