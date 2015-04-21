版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 11:53 BJT

丰田汽车计划提高混合动力车在华销量--高管

路透4月21日 - 日本丰田汽车(7203.T)周二表示，到2020年需要扩大混合动力汽车在中国的销量，以达到中国严格的燃油效率标准。

丰田(中国)董事长大西弘致(Hiroji Onishi)在上海车展表示，到2020年混合动力车占在华销量的比例需要达到30%。

大西弘致称，正在与合作伙伴一汽集团就扩大产能进行磋商。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐