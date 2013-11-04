丰田拟在2016年推出混合动力版SUV--报道

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透11月1日 -《日本经济新闻》（Nikkei）援引消息人士说法称，丰田汽车(7203.T)计划从2016年开始推出混合动力版大型SUV，以满足更严格的环保要求。
报道称，丰田计划研发可供此类大型车辆使用的混合动力系统。
报道还称，该公司计划在兰德酷路泽(Land Cruiser)产品系列中增加一款混合动力版车型，同时为面向新兴市场的Fortuner等国际多功能车型引入混合动力版。
根据报道，丰田目前供提的混合动力车型有20款左右，其中多为乘用型轿车。该公司1997年推出了其首款混合动力车普锐斯（Prius）。
报道指出，迄今为止，该公司在全球的混合动力车型销量已超过500万辆。
随着美国和其他国家加强环保标准，提高混合动力车的续航能力已成为汽车厂商面临的一大重要问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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