丰田高管反驳业界对氢能源车的质疑

路透底特律1月14日 - 丰田汽车(7203.T)汽车运营高级副总裁BobCarter周二反驳了其他汽车厂商高管对氢能源汽车的质疑，并作出大胆预测。

Carter在演讲中称，丰田计划明年推出的氢能源汽车最终可能和混合动力车普锐斯一样成功。

Carter表示，那些公开反对该技术的人将被证明是错误的，并提到了电动车厂商TeslaMotorsTLSA.O的创始人Elon Musk、日产汽车(7201.T)首席执行官CarlosGhosn以及前大众汽车(VOWG_p.DE)高管Jonathan Browning。

“我个人并不介意Elon、Carlos以及Jonathan对氢能源汽车说什么。这和1998、1999年我们刚刚推出普锐斯时非常相似。”Carter说道。

Browning去年11月曾表示，电力是更加切实可行的技术，因为消费者寻找充电插座比加氢站容易得多。

Carter周二提到了基础设施的问题，他表示在类似加利福尼亚州实施的民间-公共合作方式的支持下，加氢站数量将随时间增加。

“我感觉10年以后我们的氢能源汽车也会被这样看。我们认为氢能源汽车和普锐斯有同样的潜力。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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