丰田高管反驳业界对氢能源车的质疑

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透底特律1月14日 - 丰田汽车(7203.T)汽车运营高级副总裁BobCarter周二反驳了其他汽车厂商高管对氢能源汽车的质疑，并作出大胆预测。
Carter在演讲中称，丰田计划明年推出的氢能源汽车最终可能和混合动力车普锐斯一样成功。
Carter表示，那些公开反对该技术的人将被证明是错误的，并提到了电动车厂商TeslaMotorsTLSA.O的创始人Elon Musk、日产汽车(7201.T)首席执行官CarlosGhosn以及前大众汽车(VOWG_p.DE)高管Jonathan Browning。
“我个人并不介意Elon、Carlos以及Jonathan对氢能源汽车说什么。这和1998、1999年我们刚刚推出普锐斯时非常相似。”Carter说道。
Browning去年11月曾表示，电力是更加切实可行的技术，因为消费者寻找充电插座比加氢站容易得多。
Carter周二提到了基础设施的问题，他表示在类似加利福尼亚州实施的民间-公共合作方式的支持下，加氢站数量将随时间增加。
“我感觉10年以后我们的氢能源汽车也会被这样看。我们认为氢能源汽车和普锐斯有同样的潜力。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。