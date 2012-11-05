丰田汽车7-9月获利料增两倍

路透东京11月5日电---对於多数企业说,季度获利增加两倍至近30亿美元,销量超过全球竞争对手,将是令人欣喜的好消息,但对於日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)来说,目前说其已脱离数年来的危机,还为时尚早.

丰田汽车周一稍後可能将公布7-9月一季净利为2,288亿日圆(合29亿美元),是上年同期的近三倍.去年此时该公司正努力摆脱损及其供应链的日本强震和海啸,以及泰国洪水的影响.

今年丰田汽车在其最大市场美国以及东南亚市场销售好转.今年前九个月,丰田汽车及其集团企业共销售740万辆汽车,高於其他任一汽车制造商.

较之日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T),丰田汽车不太可能调降全年财测,尽管9月和10月其在中国的销售实际上下降一半,因中日岛屿之争引发中国人对日本产品的强烈抵制.

由於计算方式的不同,领土争端的全部影响可能要到丰田会计年度本季和第四季才会被感受到.丰田在中国的市场份额约为7%,但在该市场的风险敞口小於竞争对手.中国市场占丰田去年全球销售的12%左右,在一定程度上低於日产的27%和本田的20%.

一些专家预计,丰田将凭借在美国、亚洲和中东等其他地方的强劲表现,抵消在华受到的大量冲击.该公司提供的财测比同行更保守.

随着全球市场的发展,丰田力争加强在新兴市场的根基,并计划2015年在中国的汽车销量提高一倍至180万辆.该公司已把东南亚作为仅次于日本的"第二个母基地".

丰田股价今年迄今累计上涨20%,轻松超越本田的2%涨幅和日产的近3%跌幅.丰田股票价值几乎是本田、日产和现代汽车的(005380.KS)的总和.

但美国市场仍是丰田复苏的关键.

截至10月底,丰田和旗下雷克萨斯(Lexus)的美国市场份额跳涨至13.9%,上年同期为12.3%.该品牌能够以较低折扣出售中型轿车.但鉴於竞争加剧,专家对该公司在美国的市场份额能否回到2009年峰值16.4%表示质疑.

"以目前的产品线而言,丰田很难再度主导市场.它需要提高产品的整体吸引力,包括设计和驾乘质量."IHS Automotive汽车分析师Masatoshi Nishimoto称.(完)

--编译 于春红/王翔琼/王丽鑫

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