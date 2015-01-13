独家：丰田结束三年扩张冻结期 打算在中国建两座新厂

2015年1月12日在底特律车展拍到的丰田展台。 REUTERS/Mark Blinch

路透底特律/东京1月12日 - 四位熟知丰田汽车(7203.T)计划的高层主管表示，丰田将结束停止兴建组装厂的三年扩张冻结期，打算在中国开设两座新的组装厂，并在墨西哥兴建一座。

根据这几位高管，丰田已完成在中国和墨西哥建厂的初步可行性评估，而“各个团队已准备好执行”。这些消息人士在最近几周谈起此事。

丰田北美业务主管Jim Lentz周一表示，新产能投资已“搁置三年”，现在暂停期已经结束。Lentz在底特律汽车展的场边表示，关于墨西哥或中国增加产能的具体计划则不予置评。

“我们将再度成长。我们将更上一层楼，”他在专访中对路透表示。“但这和过去不同，不是为了成长而成长。”

丰田的中国部门正在评估兴建两间组装厂计划，其中一间在长春，另一间在广州。丰田原本就在广州生产汽车。

“我们只是在等候高层的批准，”丰田汽车一位高管称，其亦是在中国的一位资深经理。他说，墨西哥的情况也差不多。对路透发表讲话的所有四位高管均拒绝具名，因他们没有被授权向记者发言。

在全球汽车市场产能仍过剩之际，丰田汽车再度扩张将令包括通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)在内的竞争对手压力重重。

金融危机过后，大型汽车制造商对于提高产能较为谨慎。目前随着美国需求恢复到衰退前水平，中国汽车市场仍在增长，但步伐更为缓慢，各汽车厂商纷纷宣布更多扩张计划。

**产能忧虑**

了解决策的人士称，包括社长丰田章男在内的丰田汽车决策层本月稍早决定废除已历时三年的冻结新产能扩张计划。冻结料将于2016年3月结束的年度到期。

丰田汽车发言人Ryo Sakai称， 过去几年该公司一直致力于全球范围内的现有工厂的产量最大化，并提高质量。

“在我们用尽所有手段将现有工厂产能最大化后，如果需求高于产能，那么我们将考虑提高产能，”Sakai称，“我们目前没有作出决定。”

公司人士警告称，在墨西哥及中国增加新组装线的效应，可能会被丰田翻修或关闭旧厂以整顿生产系统所抵销。

墨西哥兴建的新厂将成为丰田在当地的第二座工厂。公司在当地已有一座皮卡车厂，年产能为6.3万辆Tacoma汽车，但无生产客车的产能。

受中国消费者抵制日货的影响，丰田在中国的销售量增速已然明显放缓。但丰田高管称，由于中国对汽车的需求料将扩增，因此公司中长期而言仍需新的产能。

丰田目前在中国总计有八条组装线，年产能近100万辆汽车。(完)

(编译 戴素萍/于春红/龚芳; 审校 张涛/张荻/李爽)

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