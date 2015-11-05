丰田汽车对亚洲市场前景看法谨慎

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京11月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)周四表示，对亚洲市场的前景看法谨慎，此前公司下调全年营收预期，考虑到该地区销量下滑的影响。
丰田高管Tetsuya Otake对记者表示，“汽车市场，特别是发达经济体的市场仍将保持强劲，但亚洲的复苏可能不会像我们期望的那样，所以我们对新兴市场的预期更为谨慎。”
丰田还表示，还将继续使用质量最好的外包安全气囊气体发生器。前一日，本田汽车(7267.T)表示将不再使用日本高田公司(7312.T)的安全气囊气体发生器。(完)
(翻译 张荻； 审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。