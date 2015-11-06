丰田汽车将弃用高田使用硝酸铵基推进剂的安全气囊

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京11月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)社长丰田章男周五表示，丰田汽车将不再购买高田公司(7312.T)生产的利用硝酸铵作为推进剂的安全气囊气体发生器，但如果高田其他类型的气体发生器被确认安全，将会考虑购买。
此前本田汽车(7267.T)和马自达(7261.T)已经宣布将停止使用这种类型的安全气囊气体发生器。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。