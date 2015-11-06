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国际财经 | 2015年 11月 6日 星期五 14:47 BJT

丰田汽车将弃用高田使用硝酸铵基推进剂的安全气囊

路透东京11月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)社长丰田章男周五表示，丰田汽车将不再购买高田公司(7312.T)生产的利用硝酸铵作为推进剂的安全气囊气体发生器，但如果高田其他类型的气体发生器被确认安全，将会考虑购买。

此前本田汽车(7267.T)和马自达(7261.T)已经宣布将停止使用这种类型的安全气囊气体发生器。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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