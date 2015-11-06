丰田立场大转弯 急起直追研发无人驾驶汽车热潮

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京11月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)周五表示，将在美国矽谷成立一个专注于人工智慧的研究开发公司；目前在开发自动驾驶汽车方面的竞争日益激烈。
丰田计划未来五年在研发方面投资10亿美元，一反先前保守看待自动驾驶技术的立场。
包括前身为谷歌的Alphabet(GOOGL.O)及苹果(AAPL.O)，多家科技公司正在大举进军汽车业，延揽汽车专家，希望在五年内将无人驾驶汽车化为现实。
但Toyota Research Institute的预定执行长Gill Pratt表示，打造自动驾驶汽车的竞赛才刚刚展开，还有许多安全问题需要克服。
丰田表示，这家新公司计划聘雇约200人，目标是加快人工智慧及大数据的研究开发。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。