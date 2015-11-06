丰田立场大转弯 急起直追研发无人驾驶汽车热潮

路透东京11月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)周五表示，将在美国矽谷成立一个专注于人工智慧的研究开发公司；目前在开发自动驾驶汽车方面的竞争日益激烈。

丰田计划未来五年在研发方面投资10亿美元，一反先前保守看待自动驾驶技术的立场。

包括前身为谷歌的Alphabet(GOOGL.O)及苹果(AAPL.O)，多家科技公司正在大举进军汽车业，延揽汽车专家，希望在五年内将无人驾驶汽车化为现实。

但Toyota Research Institute的预定执行长Gill Pratt表示，打造自动驾驶汽车的竞赛才刚刚展开，还有许多安全问题需要克服。

丰田表示，这家新公司计划聘雇约200人，目标是加快人工智慧及大数据的研究开发。(完)