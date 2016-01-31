因钢铁短缺 丰田国内工厂2月8日起或停产至少一周--日经

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月30日 - 日本TBS电视台周五报导，由于钢铁短缺，丰田汽车(7203.T)计划自2月8日起所有国内汽车生产厂停产至少一周。此前该集团旗下公司爱知制钢株式会社(5482.T)发生爆炸。
爱知制钢称，1月8日位于日本中部知多市工厂的加热炉发生爆炸，影响了特钢部件的生产，该公司并称计划3月恢复生产。
路透无法立即联系上丰田汽车置评。
共同社称，丰田日本所有工厂下周将停止加班，并称可能自2月8日起停产。
共同社报导，丰田汽车在日本每天生产13,000-14,000辆汽车。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。