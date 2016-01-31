版本:
中国
国际财经 | 2016年 2月 1日 星期一 07:14 BJT

因钢铁短缺 丰田国内工厂2月8日起或停产至少一周--日经

路透东京1月30日 - 日本TBS电视台周五报导，由于钢铁短缺，丰田汽车(7203.T)计划自2月8日起所有国内汽车生产厂停产至少一周。此前该集团旗下公司爱知制钢株式会社(5482.T)发生爆炸。

爱知制钢称，1月8日位于日本中部知多市工厂的加热炉发生爆炸，影响了特钢部件的生产，该公司并称计划3月恢复生产。

路透无法立即联系上丰田汽车置评。

共同社称，丰田日本所有工厂下周将停止加班，并称可能自2月8日起停产。

共同社报导，丰田汽车在日本每天生产13,000-14,000辆汽车。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐