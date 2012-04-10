丰田汽车发布新开发框架 提升轿车魅力并削减成本

* 新框架将通过共享更多零部件来削减成本

* 丰田拟授予首席设计师更大权力

* 丰田将减少参与设计审查的高管数量

路透日本丰田市4月9日电---丰田汽车(Toyota Motor)(7203.T)周一发布新的车辆开发框架,旨在提升旗下轿车的魅力,同时通过采用更多的共享零部件来削减至少30%的成本.

丰田汽车社长丰田章男自三年前执掌公司以来,一直致力於将丰田的业务重心重归制造优质产品,认为金融危机前销售毫无节制地扩张的原因,在於公司热衷於制造广受欢迎但略显平淡的轿车.

"当时的感觉是,'如果我们制造出来,消费者就会上门,'"丰田章男在丰田位於日本中部的总部向记者表示."当时我们并未开发顾客期待的下一代车型,而是生产将会迅速畅销的轿车."

根据丰田新全球架构(Toyota New Global Architecture, TNGA),丰田将会同时开发多款车型,以增加通用零部件的数量.丰田章男指出,这有助於降低成本,并释放很多资源可转移用於满足不同地区的需求.

该公司还将授予首席工程师更大权力,并大幅削减参与设计审核过程的公司高管数量(此前约为80-100名),以减少决策过程中的叠床架屋.

"丰田的问题在於拥有过多决策层级,"去年接下丰田首席设计师职位的Tokuo Fukuichi指出."当你让很多人进来权衡时,你最终开发的轿车将会减少负面因素,而不是冒险创造一些加分因素."(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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