丰田将削减雷克萨斯产量 因中日争端影响在华销售

日本经济新闻报道称，丰田汽车将把旗下豪华车品牌雷克萨斯产量削减约20%，因中国反日浪潮影响丰田在华销量。丰田将削减在日本福冈县一工厂的雷克萨斯ES、CT 200h等车型产量。报道称，丰田在中国的一些经销店在反日抗议活动中受损，汽车销量下滑。