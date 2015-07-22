独家：丰田汽车推迟在中国设厂生产Lexus的计划--消息人士

路透北京7月22日 - 丰田汽车(7203.T)在中国设厂生产顶级雷克萨斯(Lexus)品牌的计划可能至少要推迟几年，因为中国汽车市场成长急剧放缓，而且日圆走软使得在日本本土生产汽车更具成本优势。

两名公司高管对路透表示，丰田要集中精力在中国市场打造雷克萨斯品牌，并将其在华年销量提升至远高于10万辆以上的水平；之后再考虑斥资数亿美元建设新生产线。

丰田也不愿与中国国内合资伙伴分享雷克萨斯业务的控制权--这是外资汽车厂商在中国建厂以及销售汽车的监管要求。

“丰田致力于中国市场，我们总有一天会在这里生产雷克萨斯汽车。这是毫无疑问的，”其中一位高管对路透表示。

“但在做决定之前，我们还需要做几件事，”他说，并强调在建厂之前要使雷克萨斯品牌在中国“提高知名度”。

中国豪华汽车销售情况图表：

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据两名直接了解相关情况的驻北京高管中的一位称，2015年初的时候，在丰田汽车的主要领导人中，越来越倾向于今年就决定开始在中国生产雷克萨斯。

这名高管表示，讨论焦点是在中国生产Lexus ES汽车还是RX跨界运动型车(运动休旅车，SUV)。该高管要求匿名。

他说，但随着中国汽车市场大幅放缓，现在看来丰田至少几年内不太可能冒险走出这一步，也许会等到2018年或者更晚。今年上半年，中国汽车市场仅增长了1.4%。

与此同时，日产汽车(7201.T)的英菲尼迪、捷豹路虎和通用汽车(GM.N)的凯迪拉克，却已决定继续推进在中国生产的计划。

据第二名丰田高管，丰田汽车的决策也受到日圆持续疲软的影响。日圆贬值，大幅增强了在日本生产的竞争力。

**豪华车型**

两名高管均表示，丰田希望扩大雷克萨斯品牌，不想只停留在少量更为经济的“入门级”豪华车型层面，并开始销售更多更高端车型，比如该公司开始在中国生产汽车之前的雷克萨斯LS轿车。

据研究公司LMC Automotive，中型ES轿车、NX紧凑型跨界SUV和RX跨界SUV约占雷克萨斯中国销量的85%。预计今年雷克萨斯在中国的总销量为83,700辆，较上年增加12%。

“奔驰(Mercedes-Benz)每月在华销售约3,000辆S级旗舰车，而丰田每月在华销售五辆左右雷克萨斯LS轿车，”第一位高管称，“即便是在日本等饱和的汽车市场中，我们的销量也要多得多。”

丰田驻北京发言人Takanori Yokoi称，该公司“始终寻求优化包括雷克萨斯在内的中国业务，包括衡量在中国当地生产雷克萨斯车的利弊。”

日圆走软是促使丰田在中国谨慎行事的另一个因素。自2013年初以来，日圆兑美元已下跌50%左右，使日本制造业越来越具有竞争力。

第一名高管称，这并不是丰田延迟在华生产雷克萨斯的主要原因，因为这种较长期的资本投资决策并不考虑汇率因素。

另一位高管称，“如果美元兑日圆超过120日圆，毫无疑问我们将产能转移至中国将严重损害公司的盈利能力。”

成本上升正在降低中国做为制造业基地的竞争力。

据波士顿咨询集团，中国劳动力成本已经相当于美国的61%，15年前只有17%，因此沃尔玛(WMT.N)和耐克(NKE.N)将部分产品的生产转移回美国。

雷克萨斯多年来一直是美国市场的一线豪车品牌，去年销量达311,389辆，按年增长13.7%。

雷克萨斯2005年进入中国市场，但仍属于二线豪车品牌，距离德国奥迪和宝马等品牌仍有很大差距。

在中国开始生产雷克萨斯，首先将使丰田的一个中国合作伙伴有机会分享雷克萨斯在中国一半的获利，其次是其他利益。

前面提到的第一位高管表示，“我们中国的合作伙伴将会要求获得雷克萨斯中国业务各方面的话语权。这将剥夺我们目前在雷克萨斯业务上享有的自主权。”(完)

(翻译 王颖/张涛/刘秀红/张荻； 审校 李婷仪/徐文焰/王丽鑫/白云)

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