丰田拟在2020年前推出雷克萨斯燃料电池车--日本经济新闻

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月22日 - 据日本经济新闻周四报导，丰田汽车(7203.T)考虑在大概2020年之前推出一款雷克萨斯(凌志)燃料电池汽车。
日本经济新闻称，该公司已推出一款燃料电池动力车型“未来”(Mirai)，或将让雷克萨斯LS采用这一技术。雷克萨斯LS是该品牌的旗舰车型。
报导称，在雷克萨斯LS燃料电池车的定价问题上，丰田将把市场趋势和降低成本努力纳入考量。
记者未能立即联系到丰田置评。
丰田公司重金押宝燃料电池车；燃料电池用氢燃料和空气中的氧气发电为车辆提供动力，不产生碳排放。
丰田上周表示，根据一项2050年之前碳排放基本降至“零”的计划，准备到这个10年末使燃料电池车的年销量达到30,000辆。
丰田迄今已卖出350辆Mirai燃料电池车，计划明年将产量提升至大约2,000辆，2017年提高至3,000辆。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。