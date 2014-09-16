发改委就零配件定价事宜询问丰田雷克萨斯部门--消息

路透北京9月16日 - 直接知情人士表示，中国物价监管当局已经传唤丰田汽车(7203.T)的高管，询问该公司豪华车型雷克萨斯(Lexus)的定价政策和做法。

据三位丰田汽车在华高管称，中国国家发展和改革委员会(发改委)本月稍早曾传唤雷克萨斯驻北京高管进行询问。

其中两位高管称，发改委向雷克萨斯管理者询问定价等该品牌零配件政策。由于问题敏感，他们拒绝具名。

丰田汽车驻北京发言人孝德横井(Takanori Yokoi)拒绝就消息人士提供的信息置评，但表示如果有反竞争相关调查，丰田将与中国当局合作。

无法联系到发改委官员置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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