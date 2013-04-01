丰田汽车3月在华销量同比下滑11.7%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月1日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一公布，公司及在中国的合资公司3月在华售出75,900辆汽车，较上年同期减少11.7%。
丰田发给记者的短讯称，丰田1-3月在华销售184,700辆汽车，较上年同期减少12.7%。
丰田1-2月在华销售同比下滑13.3%。
丰田今年在华销售目标为90万辆，较上年成长7.1%。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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